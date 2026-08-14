Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü Başkanı Mustafa Altun, kulübün yaşadığı destek sıkıntısına dikkat çekerek bölge esnafı, iş insanları ve Baf camiasına sitem etti.

Altun, uzun süredir kulübü büyük fedakârlıklarla ayakta tutmaya çalıştıklarını belirterek, verilen birçok sözün tutulmadığını ve ihtiyaç duyulan dönemlerde yalnız bırakıldıklarını ifade etti.

“KENDİMİ YALNIZ BIRAKILMIŞ HİSSEDİYORUM”

Mustafa Altun açıklamasında, “Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Sadece Baf’ın takımına, çocuklarına ve gençlerine sahip çıkılmasını istiyoruz. Bu mücadelede kendimi yalnız bırakılmış hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Söz verip yerine getirmeyenlere bundan sonra kapı çalmayacaklarını vurgulayan Altun, “Baf Ülkü Yurdu sahipsiz değildir. Biz buradayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Ancak yükü taşıyanı yalnız bırakıp, başarı geldiğinde yanında görünmek artık yok” diyerek camiaya güçlü bir mesaj verdi.