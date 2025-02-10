Galatasaray, Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Przemyslaw Adam Frankowski'nin geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Lens ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi

Frankowski'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma katılması planlanıyor.

29 yaşındaki futbolcu için sezon sonunda satın alma maddesinin de devreye gireceği öğrenildi.

Polonyalı oyuncu bu sezon Lens formasıyla 21 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

FRANKOWSKİ İSTANBUL’A GELDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Przemysław Frankowski, İstanbul'a geldi.

Polonyalı oyuncu, GS Youtube'a verdiği röportajda, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a Transfer oldum. Bunun için çok