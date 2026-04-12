Aksa Süper Lig
C. B. Gençlik Gücü – Cihangir: 2 – 0
Yenicami – Karşıyaka: 3 – 2
Esentepe – Gönyeli: 2 – 0
Yeniboğaziçi – K. Kaymaklı: 2 – 1
Lefke – Mağusa T. Gücü: 4 – 6
Doğan T. Birliği – Mormenekşe: 8 – 1
Mesarya – Çetinkaya : 2 – 3
Dumlupınar – A. Yeşilova : 1 – 4
AKSA Birinci Lig
Maraş – Binatlı : 2 – 3
DND L. G. Birliği – Düzkaya: 1 – 0
Türk Ocağı – Değirmenlik: 1 – 2
S. Geçitkale – Yalova: 3 – 0
K. Karadeniz 61 – Göçmenköy : 1 – 4
A. Kozanköy – Aslanköy: 1 – 0
Hamitköy – Lapta: 1 – 5
Baf Ülkü Yurdu – M. H. Yılmazköy: 1 – 1