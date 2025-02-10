Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) toplam 72 milyon TL katkı sağlanmasına karar verdi. Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’nun 24 Ocak 2025 tarihli toplantısında alınan karara dayanarak, KTFF’ye bağlı Süper Lig, 1. Lig, A2 Ligler, KTFF U12, KTFF U14, KTFF U16, Kadınlar Lig, BTM 1 ve BTM 2 liglerinde mücadele eden spor kulüplerine ve hakem ödemelerine destek sağlanacak. 72 milyon Türk Lirası katkı 4 taksitte ödenecek.

KKTC Başbakanlığı, Spor Dairesi Müdürlüğü 2025 Mali Yılı Bütçesi kapsamında ayrılan ödenekten yapılacak katkının takvimine göre, Şubat 2025’te 32 milyon TL, Nisan 2025’te 15 milyon TL, Haziran 2025’te 15 milyon TL ve Eylül 2025’te 10 milyon TL aktarılacak. Geçtiğimiz yıla göre 32 milyon TL’lk artış sonrasında 40 milyon TL’den 72 milyon TL’ye yükselen finansal destek, KTFF ve bağlı liglerdeki kulüplerin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla