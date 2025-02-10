Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF Ahmet Sami Topcan Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında son dönemde yaşanan başta şike olayıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz yıl ve bu yılki bazı maçlarda ortaya çıkan tartışmalara değindi.

“SONUÇ NE OLURSA OLSUN, KARAR KURULLAR TARAFINDAN VERİLECEKTİR”

Hasan Sertoğlu, Esentepe Spor Kulübü’nün başvurusu üzerine bir şikayet sürecinin başlatıldığını ifade etti. Sertoğlu “Kulüp başkanlarıyla görüştüm ve şikayetin ciddi olduğuna kanaat getirdik. Şikayet sonrası, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu konuyu disiplin kuruluna havale etti. Şike araştırma komisyonu kurulup, ifadeler alındı. Şu an titiz bir çalışma yapılıyor ve rapor disiplin kuruluna sunulacak. Sonuç ne olursa olsun, karar kurullar tarafından verilecektir,” dedi.

Sertoğlu: “Biz yapmamız gerekeni yaptık. Ciddi bir şikayet vardı ve bunu değerlendirdik. Şike Araştırma Komisyonu titiz şekilde çalışmaya devam ediyor. Hazırlayacakları rapor Disiplin Kurulu’na gidecek. Önümüzdeki hafta bu işin biteceğini düşünüyorum.”

MENFAAT ÇATIŞMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Sertoğlu, futbolun gelişmesine katkı sağlamak isteyen herkesin yanında olduklarını belirtti. Ancak, katkı sağlamak adına yapılan çıkar ilişkilerine ve menfaat çatışmalarına da izin vermeyeceklerini vurguladı. “Futbola katkı yapmak başka bir şey, bunu kendi menfaatleri için kullanmak farklı bir şeydir. Buna müsaade edemezdik ve kulüpler arasında çıkan kavga ve çıkar çatışmalarını engellemek adına sözleşmemizi feshettik,” dedi.

“BİR BAŞKANIN GENÇ BİR FUTBOLCUYU KUMARHANEYE GÖTÜRMESİ AKIL ALIR BİR ŞEY DEĞİL”

Sertoğlu, “23-24 yaşındaki futbolcular kumarhaneye götürüp, yanlış yollara sevk edilir. Yarın futbolu bırakacak bu çocuklar, sonunda bunun bedelini aileleri ile birlikte ödeyecek,” dedi. Sertoğlu, ülkedeki bir kulüp başkanının, genç bir futbolcusunu kumarhaneye götürdüğünü öğrendiğini belirterek, “Bir başkanın genç bir futbolcusunu kumarhaneye götürmesi akıl alır bir şey değil” dedi.

“Bunu ya hep beraber yapacağız ya da hep beraber mahalleye gideceğiz” ifadelerini kullanan Sertoğlu, bu sorunlara hep beraber çözüm bulunamadığı taktirde memleketin çöktüğü gibi ülke futbolunun da çökeceğini dile getirdi.

“KİM AHLAKLI KİM AHLAKSIZ BAKSINLAR”

Kendisini sürekli olarak eleştiren belirli kişiler olduğunu ve bu kişilerin adının en fazla şikeye karışan kişiler olduğuna dikkat çeken Sertoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kişiler internette ismini yazsın ve aratsın, baksınlar kim ahlaklı kim ahlaksız. Paraları var diye kendini bir şey zannedenler beni temizleyecekmiş. Ben kimlere kafa tuttum, beni kimler temizlemek istedi ama yapamadı. Kralı beni temizleyemedi, siz kimsiniz?”.

Başkan Sertoğlu basın toplantısının sonunda sorular alarak tüm sorulara yanıt verdi ve sürecin yakın zamanda tamamlanacağını belirterek toplantıyı noktaladı.