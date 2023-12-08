Maraş yönetimi Şükrü Demirbaş’la güçlendi

UnimarMaraş Gençlik Spor KulübüHasan Oy başkanlığında yönetim kuruluna Gazimağusa’nın önemli simalarından Gazimağusa Belediyesi Meclis üyesi Şükrü Demirbaş’ı dahil etti

UnimarMaraş Gençlik Spor Kulübü Hasan Oy başkanlığında yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy mevcut yönetim kuruluna önemli isimler takviye etmeye devam ederek kadroyu daha da güçlendirmeye devam ediyor. Hasan Oy başkanlığında yönetim kuruluna Gazimağusa’nın önemli simalarından Gazimağusa Belediyesi Meclis üyesi Şükrü Demirbaş’ı dahil ederek yönetim kadrosunu genişletirken güçlü isimler dahil edilerek gücüne güç katmaya devam ediyor. Maraş Gençlik Spor Kulübü başkanı Hasan Oy, önemli isim Şükrü Demirbaş’ın Genel Sekreter olarak yönetim kadrosuna katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geniş bir yönetim kadrosu ile yola devam edeceklerini söyledi. Aksa 1. Ligde mücadele eden Ünimar Maraş’ı daha iyi yerlere taşıya bilmek için yönetimi kadrosuna takviyeler yapmaya devam edeceklerini belirten başkan Hasan Oy, ligdeki mücadelemizi de en iyi şekilde göstereceklerini söyledi.



