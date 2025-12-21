AKSA Süper Lig

Doğan Türk Birliği – A. Yeşilova: 3 – 2

Mesarya – Yeniboğaziçi: 1 – 2

Dumlupınar – Küçük Kaymaklı: 0 – 1

China Bazaar Gençlik Gücü – MTG: 1 – 0

Yenicami – Çetinkaya: 0 – 3

Esentepe – Cihangir: 0 – 3

Mormenekşe – Karşıyaka: 1 – 0

Lefke – Gönyeli: 2 – 1

AKSA Birinci Lig

Düzkaya – Göçmenköy: 2 – 1

Baf Ülkü Yurdu – Binatlı: 1 – 0

Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
Kaplıca Karadeniz 61 – Lapta: 1 – 1

Hamitköy – Se. Geçitkale: 0 – 2

DND Gençler B. – Aslanköy: 0 – 2

Maraş – Değirmenlik: 0 – 5

A. Kozanköy – Yalova: 0 – 1

Türk Ocağı – M. H. Yılmazköy: 0 – 0