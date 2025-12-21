Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunda düzenlenen Büyükler Kadın - Erkek Ligleri 3. Hafta müsabakaları, 20 Aralık Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirildi.

Heyecan dolu karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Kategorisi Sonuçları

6. Ayak

Laü 3 - Gönyeli 0

Arucad Anka 3 - Gühad 0

Dumlupınar 1 - Sütlüce 3

7. Ayak

Laü 3 - Arucad Anka 1

Gühad 3 - Sütlüce 0

Gaü 3 - Dumlupınar 1

Kadınlar Katogorisi Sonuçları

2. Ayak

Gaü 3 - Sütlüce 1

Arucad Anka 3 - Gönyeli 0

Büyükler Ligi’nde 2.hafta tamamlandı
Büyükler Ligi’nde 2.hafta tamamlandı
İçeriği Görüntüle

3. Ayak

Gaü 2 - Arucad Anka 3

Sütlüce 3 - Gönyeli 1