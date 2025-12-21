Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunda düzenlenen Büyükler Kadın - Erkek Ligleri 3. Hafta müsabakaları, 20 Aralık Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirildi.
Heyecan dolu karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Kategorisi Sonuçları
6. Ayak
Laü 3 - Gönyeli 0
Arucad Anka 3 - Gühad 0
Dumlupınar 1 - Sütlüce 3
7. Ayak
Laü 3 - Arucad Anka 1
Gühad 3 - Sütlüce 0
Gaü 3 - Dumlupınar 1
Kadınlar Katogorisi Sonuçları
2. Ayak
Gaü 3 - Sütlüce 1
Arucad Anka 3 - Gönyeli 0
3. Ayak
Gaü 2 - Arucad Anka 3
Sütlüce 3 - Gönyeli 1