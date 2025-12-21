Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Hakan Ünal, Serdar Gürpınar, Güneş Demir

Yenicami: Övgü, Halil, Barış(Hasan), Görkem, Alaattin(Murat), Tahir, Ali Üçtaş, Remzi(Doğukan), Mehmet Çavuş, Aboubacar Sangare, Hüseyin.

Çetinkaya: Mehmet, Batuhan(Ahmet Can), Ali, Orhan, Agit , Yusuf, Gabriel Bawa, Abdulaziz(Arda), Ussumane Djabı, Muammer(Cemal), Pacome Loua(Yasin).

Goller: Dk.11 Ussumane Djabi Dk.70 Gabriel Bawa Dk.74 Orhan Çokbekler (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftası bir derbi maçına sahne oldu, Yenicami, Çetinkaya’yı konuk etti. Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşma Çetinkaya’nın 3-0 galibiyetiyle noktalandı.

Maça hızlı başlayan Çetinkaya 11’inci dakikada Ussumane Djabi ile 1-0 öne geçti ve ilk devreyi 1-0 önde kapattı. 70’inci dakikada Gabriel Bawa ile farkı 2’ye çıkaran konuk ekip, 74’üncü dakikada Orhan ile bir gol daha bularak bir anda skoru 3-0’a getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Çetinkaya bu önemli karşılaşmayı kazanmasını bildi. Karşılaşma sonunda Çetinkaya 21 puana yükselirken, Yenicami 14 puanda kaldı. Devrenin son maçında Çetinkaya, China Bazaar Gençlik Gücü’nü ağırlayacak, Yenicami ise Küçük Kaymaklı’nın konuğu olacak.