Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 14. Hafta maçında Hamitköy, Geçitkale’yi konuk etti.

Göçmenköy Stadındaki Hamitköy – Geçitkale maçını Serkan Özdenkci yönetti. Dengeli başlayan maçın 12. dakikasında Oğuzhan’ın darbesiyle Hamitköy’ün etkili oyuncusu Berkay oyuna devam edemezken, pozisyona sarı kart çıkarılmasına Hamitköylüler yoğun itirazda bulundular.

Geçitkale bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele almasına rağmen pozisyon üretmekte zorlandı. Hamitköy ise devrenin son bölümünde oyunu dengelerken, Mustafa ile 2 net pozisyonu değerlendiremedi. 45+3. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ali Atıcı’nın muhteşem şutunda top adeta mermi gibi köşeden filelere gitti. 0 – 1

İkinci devre oyun uzun süre orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Hamitköy’ün savunma güvenliğini bırakmasından yararlanan Geçitkale, kontra ataklarda etkili olmaya başladı.

80. Dakikada Baran ceza alanına topu taşıdı. Araya giren savunma oyuncusu Yusuf topu çelmesine rağmen, hatalı pasla topu Geçitkale’den Rifat’ın önüne attı. Rifat da golü atarak skoru belirledi. 0 – 2