Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Rüya Sakallı, Halil Atlar

DND L. Gençler Birliği: Hamit, Galip, Erkal(Ali Moafi), Erol, Mehmetali, Bartu(Sertan), Yalçın, Mustafa, İsmail, Turgut, Efe(Bülent).

Aslanköy: Ali Faruk, Sinan, Ali Akbulut, Recep, Mert, Muhammet(Ahmet Kuşaf), Hüseyin, Ahmet Tatlıses, Sadık(Emre Turgut), Mustafa Yaşinses(Cuma),Erhan.

Goller: Dk. 69 Ali Akbulut ve Dk. 86 Emre Turgut (Aslanköy)

K. Kart: Dk 75 Sinan (Aslanköy)

İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Ligin 14. Haftasında üst sıraları ilgilendiren karşılamada hedefi play-off olan DND L. Gençler Birliği ile gözünü zirveye diken Aslanköy karşı karşıya geldi.

İlk devrede gol çıkmayan karşılaşmanın 2. Devresinde konuk Aslanköy takımı 2 gol bularak sahadan 2 – 0 galip ayrıldı ve 2. sıraya yükseldi.

Karşılaşma her iki takımın karşılıklı ataklarıyla başlarken gol yollarında yaratıcı olamadılar.

Dk. 26. Gençler Birliği atağında sağ kanatan gelişen atakta topla buluşan İsmail kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu auta attı.

İlk devre 0 – 0 tamamlandı.

Dk.53 Aslanköy atağında sağ kanatta topla buluşan Sadık ile Hüseyin verkaçında ceza sahasına topla giren Sadık topu net pozisyonda üstten auta attı.

Dk.71 Aslanköy’ün hızlı gelişen atağında Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Emre’nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi. Dönen topta kale içine yapılan ortada oluşan karambolde Ali topa dokunarak topu ağlara gönderdi.0-1

Dk. 75 Gençler Birliği atağında Aslanköy defansının arkasına atılan topa sağ kanattan hareketlenen İsmail, Sinan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Sinan’a 2. Sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Dk.86 Aslanköy atağında sol kanatta topla buluşan Emre içeriye kat ederek Gençler Birliği ceza yayı üzerinden şutunda top köşeden ağlara gitti. 0-2

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabaları skoru değiştirmedi ve karşılaşma 2 – 0 Aslanköy üstünlüğünde tamamlandı.

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

