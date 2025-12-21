Stat: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Kerem Eran Özal Çağlayan, Burak Yiğit

Mormenekşe: Mehmetsalih, Fetin, Amoah, Aziz, Cafer, Sami(Burak), Arda, Ahmetcan(Cenker), Kehinde Akıntologou, Emre, Fanta Diara.

Karşıyaka: Osman, Gökhan, Isaac Owusu, Hasan, Süleyman, Mehmet Kum, Toykan(Mehmet Gürpınar), Muhamed Jatta(Aykan), Mahfouz Kande, Selçuk, Papa Demba.

Gol: Dk. 70 Kehinde Akıntologou (Mormenekşe)

Aksa Süper Ligin 14. Haftasının önemli karşılaşmalarından olan Mormenekşe ile Karşıyaka mücadelesi Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda oynandı.

Ev sahibi Mormenekşe’nin maçın başından sonuna kadar üstün oynadığı maçta ikinci devrede bulduğu tek golle sahadan 1 – 0’lık galip ayrılarak adeta 6 puanlık bir maç kazandı.

Dk.14 Mormenekşe’nin kazandığı kornerde paslaşılarak kullanılan kornerde topla buluşan Akıntologou bir çalımla önünü boşaltarak çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 23 Mormenekşe atağında Akıntologou’nun pasıyla solda topla buluşan Ahmetcan bekletmeden arka direğe yaptığı ortada Aziz’in kafa vuruşunda top kaleciyi geçmesine karşın çizgiden Karşıyaka defansının müdahalesi ile kornere gitti.

Dk.31 Yine sağ kanattan başlayan Mormenekşe atağında Emre’nin pasıyla topla buluşan Akıntologou topla Karşıyaka ceza sahası önüne kadar giderek sert şutunda kaleci Osman topu son anda kornere çeldi.

Dk. 39 Mormenekşe’nin hızlı gelişen atağında tıpla buluşan Emre son çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Ahmetcan uçarak topa ayak koydu ancak top yandan auta gitti. İlk devre 0 – 0 tamamlandı.

İkinci yarıya da iyi başlayan Mormenekşe takımı aradığı golü ise biraz geç buldu.

Dk. 70 Mormenekşe’nin hızlı gelişen atağında son olarak topla buluşan Kehinde Akontologou güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1 - 0 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda Karşıyaka takımı beraberlik için yüklense de aradığı pozisyonları bulamadı ve karşılaşma Mormenekşe 1 – Karşıyaka 0 skoruyla tamamlandı.

Bu skorla Mormenekşe 13 puanla 14. Sırada kalırken, Karşıyaka ise 14 puanla 12. Sırada yer aldı.