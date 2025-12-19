Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Tuborg Birinci Ligi beşinci hafta maçları oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, beşinci hafta maçları ile devam etti. 2025 – 2026 Darts sezonun beşinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi.

Beşinci hafta maçlarında, Mağusa Kültür Derneği konuk ettiği, SUBUNT Darts Derneğini 11 – 5, Mesarya Darts Birliği konuk olduğu, Akçay Spor Kulübünü 10 – 6, Deniz Plaza Spor Derneği konuk olduğu, Düzova Gençlik Spor Kulübünü 10 – 6, Düzova Darts Derneği konuk ettiği, Pergama Spor Derneğini 11 – 5, Ozanköy Spor Kulübü konuk olduğu, Dağyolu Darts Derneğini 9 – 7, Lefkoşa Darts Birliği konuk olduğu, Alsancak Yeşilova Spor Kulübünü 9 – 7, mağlup etti.

On üç takımlı Darts Birinci Ligi’nde beşinci haftayı bay geçen takımı Yenicami Ağdelen Kulübü oldu.