Pergama farklı galip
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu Tuborg Birinci Ligi beşinci hafta maçları oynandı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonun (KKDF) düzenlemiş olduğu Tuborg Birinci Ligi, beşinci hafta maçları ile devam etti. 2025 – 2026 Darts sezonun beşinci hafta maçlarında çekişmeli karşılaşmalar izlendi.

Beşinci hafta maçlarında, Mağusa Kültür Derneği konuk ettiği, SUBUNT Darts Derneğini 11 – 5, Mesarya Darts Birliği konuk olduğu, Akçay Spor Kulübünü 10 – 6, Deniz Plaza Spor Derneği konuk olduğu, Düzova Gençlik Spor Kulübünü 10 – 6, Düzova Darts Derneği konuk ettiği, Pergama Spor Derneğini 11 – 5, Ozanköy Spor Kulübü konuk olduğu, Dağyolu Darts Derneğini 9 – 7, Lefkoşa Darts Birliği konuk olduğu, Alsancak Yeşilova Spor Kulübünü 9 – 7, mağlup etti.

On üç takımlı Darts Birinci Ligi’nde beşinci haftayı bay geçen takımı Yenicami Ağdelen Kulübü oldu.