Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Merhum üyelerden Raif Özgüren’i ölümünün 7. Yıldönümünde kabri başında andı. KTSYD Başkanı Özsoy törende yaptığı konuşmada katılım gösteren herkese teşekkür etti ve Raif Özgüren’in spor camiasına yapmış olduğu katkıları hatırlattı. Özsoy, Özgüren spor yazarlığında renkli ve disiplinli bir kişiliğe sahip olduğunu bir görevde, habercilik, fotoğrafçılık ve maç anlatımı gibi 3 işi birden üstlenerek mesleğe katkı yaptığını hatırlattı. Özsoy, Raif Özgüren’in KTSYD camiası için değerli bir kişiliğe sahip olduğunu ve Onun adını yaşatmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yaklaşık 7 yıl önce vefat eden Raif Özgüren KTSYD tarafından düzenlenen anma töreninde ailesi, spor camiası ve sevenleri tarafından anıldı. Törende eski KTSYD başkanlarından ve BRTK mesai arkadaşı Çelen Oben, ailesinden Akın Aktunç, oğlu Mert Özgüren de birer konuşma yaptılar. Daha sonra dualarla Raif Özgüren anıldı.