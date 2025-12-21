Stat: Gaziköy Şenol Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Yusufcan Dönder, Mesut Bozlar

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Çağlar Toklu, (63’ Ömer Albayrak), İbrahim Köse, (82’ Salahi Aldağ), Tacettin Köse, (63’ Eren Aktaş), Miracle Nwaorisa, Ousman Sillah, Tugay Sezer, Abdullah Erol, Tony Ejike Obia, Yunus Çıldan, Yusuf Altıner

Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Ramadan Ağdaç, (74’ Burak Karabacak), Ali Özay Çelik, Daniel Kalu, İrfan Özbaysal, Eli Amir Özkan, (46’ Ertan Habeşoğlu), Mehmet Enes Ertem, Kenan Özerinç, (62’ Fevzi Gökova), Berat Akalın, (74’ Ada Altunç), Osman Kemal Köseoğlu, Mouhamed M. Njoya (Paşa)

Kırmızı Kart: 80’ Yunus Çıldan (Mesarya)

Goller: 45+3’ Yunus Çıldan (Mesarya), 3, ve 65 Njoya (Yeniboğaziçi)

AKSA Süper Lig 14. Hafta karşılaşması ligin direk küme düşme hattında yer alan iki takımı Mesarye ile Yeniboğaziçi’nin kapışmasına sahne oldu. Üst sıralardaki takımları yakalamak için kazanmaktan başka çaresi olmayan iki takım da son ana kadar kazanmak için elinden gelen mücadeleyi gösterdi. 90 dakika sonunda sahadan istediğini alarak ayrılan taraf 2-1’lik sonuçla deplasman ekibi Yeniboğaziçi oldu.

Baştan sona çekişme içerisinde geçen karşılaşmada Yeniboğaziçi, “Paşa” lakaplı yabancı oyuncusu Mouhamed Njoya’nın golleri ile çok değerli 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeniboğaziçi puanını 9’a çıkararak play-out hattındaki takımlara bir adım daha yaklaştı. Maçta çok kritik dakikada bir de penaltı atışından yararlanamayan Mesarya ise 5 puanda ligin son sırasında kaderi ile baş başa kaldı. Yunus Çıldan, ev sahibi Mesarya takımının tek golünü kaydeden isim olurken 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Derbi mağlubiyeti sonrasında Devecioğlu istifa etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 14. Hafta maçında Yenicami, derbide Çetinkaya’yı konuk etti.

Atatürk Stadında oynanan Yenicami – Çetinkaya maçını Hakan Ünal yönetti. Çetinkaya maçı 3 – 0 gibi farklı skorla kazanırken, Yenicami 14 puan ligin alt sıralarında kaldı. Alınan yenilgi sonrasında Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, soyunma odasında futbolcularına görevinden istifa ettiğini açıkladı.

