Stadyum: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Halil Canaloğlu, Volkan Çelik

Esentepe: Ali Karal, Emre Mutlu, Osman, Devran (59.Dk Tuğra), Dursun (74.Dk Kaya), Mehmet Arıkan, Semih, Salih (59.Dk Dinçer), Benjamin, Sulyman, Adeshina (69.Dk Oladimeji)

Cihangir: Türkkan, Babacar ( 88.Dk Eray), Selçuk, Yusuf, Berhan (58.Hasan Ulukök), Uğur (75.Dk Ali Bayır), Sercan (58.Dk Hakan), Berkem, Ebuka, Yakup, Meye (88.Dk Fikret)

Kırmızı kart: 32.Dk Osman (Esentepe)

Goller: 10. ve 19.Dk Babacar, 85.Dk Ali Bayır (Cihangir)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 14. Hafta maçında Esentepe, Cihangir’i konuk etti.

Erdal Barut Stadında oynanan Esentepe – Cihangir maçını Şakir Azizoğlu yönetti.

10.Dk: Cihangir’in kullandığı köşe atışında ceza alanı içerisinde topla buluşan Babacar’ın vuruşunda top filelere gitti. Esentepe 0-1 Cihangir

19.Dk: Cihangir atağında Sercan’ın uzun topunu Ebuka kafayla Meye’ye indirdi. Meye sağdan ceza alanına yönelip vuruşunu yaptı. İki direkten dönen topu iyi takip eden Babacar sert bir şutla topu filelere gönderdi. Esentepe 0-2 Cihangir

32.Dk: Esentepe’de Osman, topsuz alanda takibi Meye’ye yaptığı hareket sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı

36.Dk: Cihangir atağında Ebuka ceza alanı dışından vurdu ancak top kaleci Ali’den geri geldi. Dönen topu iyi takip eden Babacar’ın şutunda top direkten geri geldi.

46.Dk: Esentepe atağında Lukman’ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ada şutunu attı ancak kaleci Türkkan gole izin vermedi.

56.Dk: Cihangir atağında Babacar sol çaprazda topla buluştu ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali gole izin vermedi.

61.Dk: Esentepe atağında Benjamin ceza alanı dışından etkili vurdu ancak kaleci Türkkan topu kornere çeldi.

85.Dk: Cihangir atağında sol çaprazda topla buluşan Ali Bayır çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Esentepe 0-3 Cihangir

(Foto: Richard BEALE)