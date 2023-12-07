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Hafta Leymosun derbisiyle başlayacak

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Girne’nin iki köklü takımı ve ezeli rakibi olan Süper Lig ekipleri Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği bu akşam derbi maçla yine kozlarını paylaşacaklar

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Hafta Leymosun derbisiyle başlayacak
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Necati KÜLAHLILAR
Aksa Futbol Liglerinde 12. Hafta heyecanı bu akşam Girne’de oynanacak olan Leymosyn derbisiyle başlayacak.  Girne’nin iki köklü takımı ve ezeli rakibi olan Süper Lig ekipleri Türk Ocağı ile Doğan Türk Birliği bu akşamı derbi maçla yine kozlarını paylaşacaklar. Bu önemli maçın hakemliğini Kerem Eran yapacak.
Süper Ligde Cumartesi günü üç maç, Pazar günü ise 2 maç oynanacak. Lig liderinin takipçisi Mağusa Türk Gücü Cumartesi günü Mesarya deplasmanına çıkarken, Pazar günü ise alt sıraları ilgilendiren önemli maçta K. Kaymaklı ile Pera L. Gençler  Birliği Lefkoşa’da kozlarını paylaşacaklar.
Ligin lideri Cihangir, bir puan gerisinden takip eden Yonpaş Dumlupınar ile pazartesi akşamı Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda mücadele edecekler. 
Aksa Süper Lig 12. Hafta programı ve hakemleri şöyle:
8 Aralık Cuma Saat 19.00
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Doğan T. Birliği: Kerem Eran
9 Aralık Cumartesi saat 14.00
Atatürk Stadı: Çetinkaya – A. Yeşilova: Utku Hamamcıoğlu
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Mesarya – Mağusa T. Gücü: Evren Karademir
Karşıyaka Şengül Törehan Stadı: M. Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü: Ferhat Tuna
10 Aralık Pazar saat 14.00
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: K.Kaymaklı – P. L. Gençler Birliği: Şakir Azizoğlu
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Yeniboğaziçi: Hüseyin Özkan
11 Aralık Pazartesi saat 19.00
Dr. Fazıl Küçük Stadı: Y. Dumlupınar – Cihangir: Fehim Dayı
 
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