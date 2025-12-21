Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Ali Özer, Emre Çevikdal, Ahmet Yenilmez

Dumlupınar: Mustafa Erendağ, Yasin Kurt, Orhan Kalaycı, Arda Yatman, Yannick Nkurunziza, Osman Şanverdi, Berk Büyükkal, Bilal Özoğul, Olcay M. Aykut, Berk Güçlücan, Christian M. Robert

Küçük Kaymaklı: İdris Yekli, Emre Nazik, Arda Sözcü, Deran Çöllo, Quentin Debouto, Celal Şehsuvaroğlu, Alpay Yıldırımer, Rasheed Ibrahim, Kadir Çetinkaya, Boran Cevat Esenler, Bahadır Göçben

Gol: 70’ Quentin Debouto (Küçük Kaymaklı)

Kırmızı Kart:81’ Christian M. Robert (Dumlupınar)

AKSA Süper Lig’in 14. haftasında üst sıralarda yer bulmaya çalışan takımlar Dumlupınar ile Küçük Kaymaklı kozlarını paylaştı. Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve ilk devresi golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada gülen taraf taraf 1-0’lık skorla Küçük Kaymaklı oldu.

Forest’e 3 puan getiren golü 70. dakikada Quentin Debouto kaydetti. Dumlupınar’da Christian Robert 81. dakikada kırmızı kart gören isim oldu. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Küçük Kaymaklı puanını 22 yaparak rakibinin üzerine çıktı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Dumlupınar ise 20 puanda kaldı.