Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Sunkur ve Asbaşkan Oğuz Özer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Futbol Tenisi Federasyonu ve FIFTA Başkanı Şevket Songur ile Asbaşkan Hişam Tarazi ile işbirliği konusunu görüştü.

Gerçekleştirilen görüşmede, futbol tenisinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha da yaygınlaştırılması adına ortak projeler ele alındı.

İki federasyon arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı, organizasyon iş birlikleri ve sporcu değişim programları gibi konular masaya yatırıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan yetkililer, futbol tenisine olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, bu iş birliğinin branşın daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.