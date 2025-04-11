Türkiye Badminton Milli Takımı'nda mücadele eden ülkemizin başarılı sporcusu Nehir Deniz'i KKTC Fenerbahçeliler Derneği, dernek lokalinde ağırladı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga Ahmet Raşit ve Başkan Vekili Cengiz Gülmez Milli sporcu Nehir Deniz'in başarıları ile gurur duyduklarını belirterek, Nehir’e Fenerbahçe atkısı hediye etti ve kendisine dernek adına maddi destekte bulunarak başarılarının devamını diledi.

Sporcuların daha iyi yerlere gelebilmesi için maddi ve manevi desteğin önemli olduğunu belirten KKTC Fenerbahçeliler Derneği yetkilileri önümüzdeki hafta başlayacak Türkiye Badminton Liginde mücadele edecek olan Nehir' Deniz'e ve takımı Samsun Akademi Spor Kulübü'ne başarılar dilediler.