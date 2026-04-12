Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Rıdvan Çetinkaya
Esentepe: Ali Karal, Nehir, Oladimeji, Lukman, Salih, Semih, Mehmet Ada, Sulyman Olamilekan, Osman, Sander, Devran
Gönyeli: Feyyaz, Mikail, Jamiu, Peter, Kane, Mehmet Akif, İsmail, Kahraman, Hasan, Ahmet, Ömer
Goller: 59’ Lukman, 90+2’ Sulyman Olamilekan (Esentepe)
AKSA Süper Lig’de Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Esentepe, Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Gönyeli’yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan Esentepe, 59. dakikada Lukman’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarında baskısını artıran ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Sulyman Olamilekan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Esentepe puanını 29’a yükseltirken Gönyeli ligin son sırasında 18 puanda kaldı.
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
26
|
19
|
4
|
3
|
74
|
27
|
47
|
61
|
2.
|
26
|
19
|
4
|
3
|
63
|
18
|
45
|
61
|
3.
|
26
|
17
|
8
|
1
|
62
|
30
|
32
|
59
|
4.
|
26
|
15
|
6
|
5
|
63
|
35
|
28
|
51
|
5.
|
26
|
11
|
6
|
9
|
44
|
38
|
6
|
39
|
6.
|
26
|
11
|
5
|
10
|
48
|
48
|
0
|
38
|
7.
|
26
|
11
|
4
|
11
|
50
|
39
|
11
|
37
|
8.
|
26
|
8
|
8
|
10
|
50
|
60
|
-10
|
32
|
9.
|
26
|
8
|
7
|
11
|
32
|
36
|
-4
|
31
|
10.
|
26
|
8
|
5
|
13
|
38
|
44
|
-6
|
29
|
11.
|
26
|
8
|
5
|
13
|
30
|
43
|
-13
|
29
|
12.
|
26
|
7
|
7
|
12
|
35
|
51
|
-16
|
28
|
13.
|
26
|
7
|
4
|
15
|
48
|
62
|
-14
|
25
|
14.
|
26
|
6
|
4
|
16
|
36
|
76
|
-40
|
22
|
15.
|
26
|
5
|
4
|
17
|
28
|
57
|
-29
|
19
|
16.
|
26
|
3
|
9
|
14
|
22
|
59
|
-37
|
18