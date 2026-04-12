Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Rıdvan Çetinkaya

Esentepe: Ali Karal, Nehir, Oladimeji, Lukman, Salih, Semih, Mehmet Ada, Sulyman Olamilekan, Osman, Sander, Devran

Gençler, Süper Lig kapısını araladı
Gençler, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli: Feyyaz, Mikail, Jamiu, Peter, Kane, Mehmet Akif, İsmail, Kahraman, Hasan, Ahmet, Ömer

Goller: 59’ Lukman, 90+2’ Sulyman Olamilekan (Esentepe)

AKSA Süper Lig’de Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Esentepe, Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Gönyeli’yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Esentepe, 59. dakikada Lukman’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarında baskısını artıran ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Sulyman Olamilekan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Esentepe puanını 29’a yükseltirken Gönyeli ligin son sırasında 18 puanda kaldı.

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Cihangir GSK

26

19

4

3

74

27

47

61

2.

China Bazaar Gençlik Gücü TSK

26

19

4

3

63

18

45

61

3.

Doğan Türk Birliği

26

17

8

1

62

30

32

59

4.

Mağusa Türk Gücü

26

15

6

5

63

35

28

51

5.

Çetinkaya TSK

26

11

6

9

44

38

6

39

6.

Alsancak Yeşilova SK

26

11

5

10

48

48

0

38

7.

Dumlupınar TSK

26

11

4

11

50

39

11

37

8.

Karşıyaka SK

26

8

8

10

50

60

-10

32

9.

Küçük Kaymaklı TSK

26

8

7

11

32

36

-4

31

10.

Esentepe KKSK

26

8

5

13

38

44

-6

29

11.

Lefke TSK

26

8

5

13

30

43

-13

29

12.

Yenicami AK

26

7

7

12

35

51

-16

28

13.

Mesarya SK

26

7

4

15

48

62

-14

25

14.

Mormenekşe GBSK

26

6

4

16

36

76

-40

22

15.

Yeniboğaziçi DSK

26

5

4

17

28

57

-29

19

16.

Gönyeli SK

26

3

9

14

22

59

-37

18