Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emre Çevikdal, Rıdvan Çetinkaya

Esentepe: Ali Karal, Nehir, Oladimeji, Lukman, Salih, Semih, Mehmet Ada, Sulyman Olamilekan, Osman, Sander, Devran

Gönyeli: Feyyaz, Mikail, Jamiu, Peter, Kane, Mehmet Akif, İsmail, Kahraman, Hasan, Ahmet, Ömer

Goller: 59’ Lukman, 90+2’ Sulyman Olamilekan (Esentepe)

AKSA Süper Lig’de Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Esentepe, Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Gönyeli’yi 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergilerken gol sesi çıkmadı ve devre 0-0 eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya daha etkili başlayan Esentepe, 59. dakikada Lukman’ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son anlarında baskısını artıran ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Sulyman Olamilekan’ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Esentepe puanını 29’a yükseltirken Gönyeli ligin son sırasında 18 puanda kaldı.

