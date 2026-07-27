CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 26 Temmuz Pazar günü kulüp ana sponsoru Creditwest Bank sponsorluğunda oynanan ve Best of Seven Ligi (BOS) için puan veren, sezonun yedinci aylık kulüp yarışması Monthly Medal Golf Turnuvasında, Mike Burgess 69 Net ile Şampiyon oldu. Course handicapın % 90’i baz alınarak 18 çukur olarak Stroke Play formatında oynanan turnuvada ikinciliği 70 Net ile Uğur Zihni alırken, Paul Shepherd de Net 71 ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü yetkilileri tarafından takdim edildi.

CMC’de turnuva programına, 16 Ağustos Pazar günü Lefke Open Golf Turnuvası ile devam edilecek.