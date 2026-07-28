Süper Lig ekibi Esentepe Spor Kulübü futbol dışında yeni spor branşlarında da faaliyet gösterme adına ilk adımını attı.
Esentepe Kulübü yaptığı paylaşımla voleybol branşında akademiyi faaliyete geçirmek için kayıtlara başladı.
Kulüpten yapılan paylaşım şöyle:
Esentepe Spor Kulübü olarak voleybol branşında da faaliyetlerimize başlamanın gururunu yaşıyoruz.
Esentepe Spor Kulübü Voleybol Akademisi kayıtları başlamıştır.
Antrenörümüz Damla Karaali eşliğinde; temel eğitimden performans gelişimine kadar her yaş grubuna uygun programlarımızla sporcularımızı bekliyoruz.
İletişim no:0533 883 11 88