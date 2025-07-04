Tolga Kınacı Plaj hentbolu ile anılıyor
Tolga Kınacı Plaj hentbolu ile anılıyor
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Esentepe Efsane Yetenek Avcıları Spor Kulübü Başkanı Cemal Erdoğan, antrenörleri Naciye Erdoğan ve Ayşegül Maho’nun önderliğindeki hentbol takımı Alanya Ramazan Demirci 30. Çim Hentbolu Türkiye Şampiyonası’nda büyük başarı elde etti.

U-12 kategorisinde 3.’lük, U-15 kategorisinde şampiyon olan Esentepe Efsane Yetenek Avcıları Spor Kulübü yetkilileri ve sporcuları, Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’a desteklerinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin sonunda, belediye ile kulüp arasındaki iş birliğinin devam edeceği vurgulandı.