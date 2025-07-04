Dikmen Gücü Spor Kulübü, kulübe verdiği katkılardan dolayı Cagla Car Care Direktörü Mehmet Çağla'ya teşekkür plaketi takdim etti.

Kulüp başkanı Selahattin Çello, düzenlenen gecede yaptığı açıklamada, “Gücümüze güç katan sevgili kardeşim Mehmet Çağla'ya teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.

Çello, spora ve gençliğe yapılan her katkının geleceğe yatırım olduğunu vurgularken, bölge iş insanlarının desteklerinin kulüp adına büyük önem taşıdığını da belirtti.

Mehmet Çağla da yapılan jestten dolayı memnuniyetini dile getirerek, her zaman gençlerin ve sporun yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.