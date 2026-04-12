Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen U15 Kategorisinde Kızlar ve Erkekler Finali Cumartesi günü Erenköy Hayati Güven Spor Salonunda oynandı.
Günün ilk finali U15 Erkeklerde Erenköy Karpaz Belediyesi Voleybol ile Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) arasında oynandı. Müsabakadan 3-0 lık skorla galip ayrılan Erenköy Karpaz Belediyesi 2025-2026 Sezonu Şampiyonluğunu elde etti.
Bu müsabakadan sonra günün 2. Final karşılaşması GMBÇS ile Erenköy Karpaz Belediyesi U15 Kızları arasında oynandı.
Müsabakadan 3-0 lık skorla galip ayrılan taraf Erenköy Karpaz Belediyesi sezon şampiyonluğunu elde etti.
Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara ödülleri Erenköy Karpaz Belediyesi Başkanı Hamit Bakırcı tarafından takdim edildi.