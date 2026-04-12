İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında zor günler geçiren Tottenham, Sunderland'e konuk oldu. Tottenham, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Sunderland'e galibiyeti 61. dakikada Nordi Mukiele getirdi.

Bu sonucun ardından haftayı küme düşme hattında kapatan Tottenham, 30 puanda kaldı. Sunderland ise 46 puana yükseldi.

14 MAÇLIK HASRET

Thomas Frank ve Igor Tudor ile umduğunu bulamayan ve Roberto De Zerbi'yi takımın başına getiren Tottenham, yeni teknik direktörüyle de ilk maçından mağlup ayrıldı.

Ligdeki son galibiyetini 28 Aralık'ta Crystal Palace deplasmanında 1-0'lık skorla alan Spurs, 14 maçtır sahadan 3 puanla ayrılamıyor.