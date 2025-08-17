Esentepe Spor Kulübü, Esentepe Spor Kulübü’nün ve Esentepe Belediyesi’nin merhum başkanı Erdal Barut anısına, geleneksel anı maçını organize etti. 11. Erdal Barut Anı Maçı Esentepe ile Mormenekşe arasında Erdal Barut Stadında oynandı. Karşılaşma öncesinde Esentepe Köy Mezarlığı’nda, Erdal Barut’un kabri başında anma töreni düzenlendi.

Esentepe karşılaşmaya, Erdal Barut’u anan “KALBİMİZDESİN” pankartıyla çıktı.

Esentepe – Mormenekşe maçının ilk devresi oldukça çekişmeli geçerken, devre 0 – 0 tamamlandı. İkinci devrede de çekişme sürerken, Esentepe 70. dakikada Tuğra Kılıç’ın golüyle maçı 1 – 0 kazandı. Maç sonunda düzenlenen ödül töreninde Esentepe kaptanı Emre Mutlu’ya kupasını, Esentepe kulüp başkanı İbrahim Beyazbayram ile Erdal Barut’un kızı İclal Barut verdiler.

(Foto: Richard BEALE)