Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesi sakini bazı vatandaşlarımız Güzelyurt’ta bulunan marketlerin bir otoparkı mutlaka olduğunu ancak bazı sürücülere market kapısının önünün daha cazip geldiğini savunarak bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bölge sakinleri gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini bizlerle paylaşarak otoparkta boş yer olmasına rağmen, sırf birkaç adım yürümemek için marketin giriş kapısına araç bırakan duyarsız sürücüler olduğunu ifade ettiler.

“Her gün aynı manzara. İnsanlar şaşkın, bazıları gülüyor ama çoğu öfkeli. Bu artık saygısızlık boyutuna ulaştı. Ellerinden gelse dükkanın içine de araçla girecekler!” diyerek tepkisini dile getiren bölge sakinleri toplum olarak neden böyle usangaç olduğumuzu sorguladılar.

Güzelyurt bölgesinde büyük yatırımla yapılan bir çok alışveriş merkezi ve marketin doğru düzgün park yerleri olmasına rağmen müşterilerin hatalı parkları neticesinde hiçbir alan yetmediğine dikkat çeken bölge sakinleri, fotoğrafta görülen durumun ise apayrı bir durum olduğunu sözlerine eklediler.