Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından Pazar günü Lefkoşa'da gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 258 araç sürücüsü kontrol edildi.

Gün boyu devam eden denetimlerde, 47'si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1'i sürüş anında cep telefonu kullanmak, 2'si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3'ü trafik ışıklarına uymamak ve 17'si diğer suçlardan olmak üzere toplam 71 araç sürücüsü rapor edilirken, 3 araç ise trafikten men edildi.