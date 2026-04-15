Stat: Atatürk Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mehmet Volkan Çelik, Abdülkadir Karadağ

C.B. Gençlik Gücü: Ozan, İsmail Tırlık, Ahmet Sönmez, Farouk, Hasan(Adil) Mustafa Kemal, Semih(Mustafa Sakallı), Fofana, Arif, Bamba, Jibril(Mahmut).

K. Kaymaklı: İdris, Sena, Arda Kortay, Boran, Kadir(Derviş), Alpay, Arcan, Emre(Deran), Papa Marega, Arda Sözcü, Nana Kumah(Debuto).

Goller: Dk. 39 İsmail, Dk. 44 Arif (Gençlik Gücü), Dk. 24 Arda Sözcü (K.Kaymaklı)

Kıbrıs Kupası yarı final ilk maçında China Bazaar Gençlik Gücü ile K.Kaymaklı karşılaştı.

Ev sahibi Gençlik Gücü rakibini 3 – 2 mağlup ederek rövanş maçı için avantajı elde etti.

Dk. 24 Sol kanattan gelişen K.Kaymaklı atağında çizgide topla buluşan Marega defanstan sıyrılarak yaptığı güzel ortaya altı pas köşesinde Arda Sözcü güzel bir kafayla topu köşeden ağlara gönderdi. 0 – 1

Dk. 31 Sağ kanattan gelişen Gençlik Gücü atağında Semih’in K.Kaymaklı ceza sahasına yaptığı ortada Jibril’in kafa vuruşunda top üst direkten oyuna döndü.

Dk. 34 Kaymaklı defansından gönderilen uzun pasa hareketlenen Nana, GG defansından kurtardığı topla kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda kaleci Ozan gole izin vermedi.

Dk. 39 Gençlik Gücü’nün kazandığı kornerde Arif’in ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Ahmet Sonmez’in kafat vuruşunda altı pas üzerinde bulunan İsmail Tırlık top yere düşerken ayak koyarak topu ağlara gönderdi. 1 – 1

Dk. 44 Gençlik Gücü atağında K.Kaymaklı ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Arif Uysal çok güzel bir vuruşla topu uzak kale direğinin dibinden ağlara gönderdi. 2 – 1

Dk. 66 K.Kaymaklı orta sahasında Emre’nin pasıyla, GG ceza sahası önünde topla buluşan Debuto, önünü boşaltarak sol ayağıyla şutunu atttı, ancak top kale direğinin dibinden auta gitti.

Dk. 74 K.Kaymaklı atağında sağ kanattan topla Gençlik Gücü ceza sahasına giren Arda Sözcü’nün ortasında defanstan seken topa Debuto kafayı vurarak köşeden ağlara gönderdi. 2 – 2

Dk.90+3 Gençlik Gücü atağında Kaymaklı ceza sahasına yapılan ortada Kaymaklı defansının uzaklaştırmaya çalıştığı top kale içine yöneldi. Kaleci İdris topu yumruklayarak uzaklaştırmak isterken ıskalayınca Ahmet Sönmez topu kafayla ağlara gönderdi. 3 – 2

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma GG 3 – K.Kaymaklı2 şeklinde tamamlandı.

Yarı final rövanş maçı 29 Nisan Çarşamba günü Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.