“Biz burada kurnaz, hilekâr ve düzenbaz bir düşmana karşı tam bir varlık ve özgürlük mücadelesi yürütürken kendi iç sorunlarımıza da eğilerek samimiyetle el ele vererek çareler arayacak ve böylece halka mal olmuş davamızın daha etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı ve destek olacağız” 1973

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Rusya’ya karşı kendisine önce gaz vererek silah takviyesi yapmış olan bazı ülkeler denizin bittiği savı ile sanki bugüne dek hiçbir şey yapmamış gibi geri çekilince takkenin de düşmesi ile kelin göründüğü günlerden geçiyoruz. Bugüne değin verdikleri desteğin boşa gittiğinin ayırdına varanlar şimdilerde ise sütü dökmüş kedi gibi ortalıkta dolanıyorlar. Zelenski’nin başkanlığını yaptığı Ukrayna Hükümeti gelinen noktadan geri adım atmaya çabalıyor olsa da ülkesini soktuğu açmazın aşılabilmesi için yoğun çaba harcıyor.

20. yüzyılın başlarında Orta Doğu coğrafyası Kahire’de bir araya gelen İngiliz ve Fransız iki görevli tarafından adeta cetvelle Arap aşiretler ve mezhepler arasında belirleniyordu. Aradan geçen sürede emperyalizmin oyun aparatına evrilen bu yapı bölgede İsrail devletinin kurulması ile 1950’li yıllardan bu yana sürekli olarak kavga ve çatışma içinde birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için nerede ise aralıksız olarak savaşıyorlar. Zaman zaman da sadece İsrail’le savaşırken boş bulundukları anda da birbirlerini adeta yok etmek için savaşıyorlar. Bu nedenle bölgemiz dünyadaki savaş bölgeleri arasında bir-incilik elde etmiş olarak tanımlanıyor.

Son yıllarda çizilmiş olan bu sınırlar İ-kinci Paylaşım Savaşı sonrasında yaşanan Soğuk Savaş kuralları ve İsrail Devleti’nin kurulması ile bölge sıklıkla adeta savaş bölgesi olarak bilinir oldu. Tevrat’ta bölgenin Vaat Edilmiş Topraklar olarak anılmaya başlaması ile savaşların da ardı arkası kesilmez oldu. Bunlar yetmiyormuş gibi Amerika’nın başına seçilmiş olan kişi Gazze’nin Filistinlilerden arındırılmasını ve İsrail gözetiminde Amerika’nın kullanımına verilmesi konusunda ortalıklara attığı görüş ile dünya uygulanmak istenen yeni model sömürgeciliği tartışıyor. AB başta olmak üzere Gazze’nın Filistin’e ait olduğunu belirtiyorlar.

Amerika’nın başına seçilmiş olan bu kişi yönetimin başına gelmeden duyurduğu bazı ihraç mallarının gümrük oranlarını artıracağı konusunda tehdit ederken NATO’nun tek patronu olduğunu da kaydediyor. Kıbrıs’ın güneyinde Bulunan iki adet İngiliz Üssünü dilediği gibi kullandığı biliniyor. Bunları yeterli görmediğinden olacak şimdilerde iki üssü daha elde etmeye çalışıyor. Bu uygulama ile bütün bölgeye dilediği gibi denetleme hakkını elde etmiş oluyor.

Bölgedeki BM Barış Gücü uygulaması ile adada iki bölgeli iki toplumlu yapının Türklerin siyasi eşitliği destek görmediği için yeni çözüm modelleri gündeme taşınabilir. Fazla zaman yitirmeden bölgede sınırlar yeniden belirlenirken Kıbrıs’ta var olan iki devletli yapının korunması gerekiyor mu ne..

SEVGİ ile kalınız…

