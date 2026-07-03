Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız dünyada İran ile ABD-İsrail arasında yaşanan kısa süreli savaş nedeniyle petrol fiyatları Mart ayında bir anda yüzde 50 civarında artış gösterdiğini ancak savaşın kısa sürmesi ve tarafların belirli bir çerçevede anlaşmasıyla petrol fiyatlarının adeta çakıldığını aktararak ülkemizde bunun yansımasının neden olmadığını sorguladılar.

Vatandaşlarımız “Küresel piyasalarda petrol fiyatları son haftaların en sert düşüşünü yaşarken, Kuzey Kıbrıs'ta akaryakıt fiyatlarında herhangi bir indirim yapılmaması dikkatlerimizi çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 70 dolara kadar gerilerken, ülkemizde akaryakıt pompasında hâlâ fiyatlar mart ayında yapılan zamların yükünü taşıyor” dediler.

Petrol fiyatları yükseldiğinde kısa sürede pompaya zam olarak yansıyan artışların, uluslararası piyasalardaki düşüşe rağmen neden aynı hızla indirime dönüşmediğini sorgulayan vatandaşlarımız “Devlet vatandaşını düşünmek yerine kendi kasasını düşünüyor. Ucuza alınan petrol pahallıya vatandaşa satılıyor” diyerek yetkilileri indirim yapmaya davet ettiler.