Sn. Nazım Çavuşoğlu, güçlendirme çalışmaları tamamlanan Geçitkale'deki Cumhuriyet Lisesi yeniden eğitime kazandırılmış. Aldığımız haberlere göre önümüzdeki eğitim yılında bölge köylerinden öğrenciler bu Lisede eğitim alacakmış. Doğruluk payı nedir?

Sn. Dursun Oğuz, son zamanlarda sizden ve bakanlığınızdan haber alamıyoruz. Fırtına öncesi sessizlik mi desek acaba? Yoksa iş yoğunluğu mu var da böyle çok fazla ortalarda görünmüyorsunuz…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, dün yaptığınız açıklamada son günlerde Kıbrıs konusundaki gelişmeler ile ilgili ‘Annan Planı komplosu yeniden mi tezgahlanıyor?’ sorusunu sordunuz. Bunun olacağını düşünüyor musunuz?

Sn. Mehmet Harmancı, dün itibariyle Lefkoşa Türk Belediyesi için yeniden aday olacağınızı açıkladınız… Hayırlısı olsun diyoruz…

Sn. Fuat Topaloğlu, Maliye Bakanlığı’nın öğrenci taşımacılığı ödemelerinin son üç aylık kısmının halen ödenmemesi nedeniyle Kar-İş olarak eylem yapma uyarısı yaptınız. Ancak şu anda öğrenci taşımacılığı yokken bu eylem ne kadar etkili olur sizce?

Sn. Bülent Dizdarlı, önümüzdeki hafta yapılacak olan Çetinkaya Spor Kulübü genel kurulunda Mehmet Tatar’ın başkanlığı bırakacağını açıklaması sonrasında gözler yeni başkan kim olacağı çevrildi. Acaba bu konuda bir düşünceniz var mı? Kolay gelsin…