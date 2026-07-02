Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğasever vatandaşlarımız ülkemizde özellikle ilkbahar aylarında bolca bulunan bir bitki olan Ayrelli’nin bugünlerde doğada bulunduğunu bize gönderdikleri bir fotoğrafla göstererek şaşkınlıklarını paylaştılar.

Doğasever vatandaşlarımız, yıllardır kış aylarından itibaren doğada gezintiye çıkarak doğada yetişen bitkiler topladıklarını belirttiler. Bu yıl oldukça bereketli yağmurlar nedeniyle doğanın cömert yüzünü gösterdiğini ve kış ile ilkbahar aylarında başta mantar, ayrelli, kaz ayağı gibi daha birçok bitki topladıklarını aktaran vatandaşlarımız, ancak dün doğa gezintisi sırasında rastladıkları Ayrelli(Kuşkonmaz) görünce şok yaşadıklarını dile getirdiler.

“Geçtiğimiz Haziran ayı içinde Lefke’den bir arkadaş bize Ayrelli topladığını fotoğrafıyla ilettiği zaman inanmak istememiştik, ancak biz de Hamitköy ovalarında bugün Ayrelli bulunca şaşırdık. Doğanın dengesi mi kaçtı acaba?” diyerek sorguladılar.