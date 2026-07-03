Sn. Tufan Erhürman, geçtiğimiz gün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi bayan Angelina Holguin’in Kıbrıs halkına yönelik önerilerini içeren mesajı oldukça manidar değil mi…

Sn. Hüseyin Çavuş, Temmuz ayının 3. gününe girdiğimiz bugünlerde tahıl hasadının sonuna doğru ilerleyen çiftçiler arpa ve buğday fiyatlarının neden halen daha açıklanmadığını sorguluyorlar… Bizden iletmesi

Sn. Özdemir Berova, bugün açıklanacak olan Haziran ayı hayat pahalılığı oranıyla 6 aylık hayat pahalılığı ödeneği de netleşecek. Bu rakam devletin ödeyebileceği rakam mı?

Sn. Ersan Karataş, Spor Dairesi Müdürlüğü görevinize oldukça hızlı başlayarak birçok spor tesisinde bakım ve onarım çalışmaları başlatmışsınız. Kolay gelsin diyelim…

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy – Esentepe Belediyesi başkanı olarak Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif’i ziyaret ederek yürütülen alt yapı çalışmaları hakkında bilgi almışsınız. Eee tecrübeye önem vermek gerek…

Sn. Özlem Kadirağa, geçtiğimiz akşam İskele Festivali kapsamında düzenlenen 29. Halk Dansları Festivali’nin gala gecesinde ekiplerin gösterileri adeta mest etmiş. Bu ekiplerin daveti nasıl gerçekleşiyor çok merak ediyoruz…