Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), 2026-2027 Akademik Yılı öğrenci kabul sürecinin başladığını duyurdu.

Akademi Başkanı Güner Konedralı’nın yaptığı açıklamaya göre, 22 Ağustos’ta gerçekleştirilecek yazılı giriş sınavı ile Sınıf Öğretmenliği Lisans programına 55, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programına 15 öğrenci kabul edilecek.

Konedralı, ayrıca uluslararası sınav sonuçlarına göre Sınıf Öğretmenliği programına 20 öğrencinin alınacağını belirtti.

Sınav için başvurularının 27 Temmuz - 19 Ağustos tarihleri arasında kabul edileceğini kaydeden Konedralı, uluslararası sınav sonuçlarıyla başvuracak adayların ise 12 - 21 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Başvuru koşulları, sınav takvimi ve diğer ayrıntılar, AÖA Giriş Sınavı ve Öğrenci Kabul Kılavuzu üzerinden https://aoa.edu.tr/aoa-giris-sinavi-kilavuzu adresinden erişilebiliyor.