Açıkçası buradan açık mektuptur yıllardır ülke için yapmak istediğim o kadar çok güzel proje kafamda o kadar eksik gördüğüm eksiklikler insanların ihtiyaçlarına yönelik gereksinimler hep düşündüm hep gözlemledim bunun için bir siyasetçi olmam gerekiyor bunun için okul mu okumam gerekiyor anlamış değilim bu kadar içimde birikmişken bu kadar destek ve yardım etmek isterken ülke için ülkenin bekası adına ve bu desteği bu yardımı kimden talep edeceğimi bilmezken kimsede yardımcı olmadı onlar görsün onlar keşfetsin bu devirde ama kimse kimseye yol göstermediği gibi kimse kimseye de yardımcı olmakta pek hevesli değil ben siyasileri belediyelerin benden bir şeyleri görüp yapmasını taraftarı değilim bunu ben yapmak istiyorum beni işe alsınlar benim siyasetin içerisine alsınlar belediyeye ya da bakanlığa Başkanlığı Turizm’e ben de yararlı bir vatandaş olayım ve turizm için bu ülkeye fazlasını vereyim ve çok paralar kazandırabileyim çünkü ben bir kişi değilim ben hem gencim ben hem çocuğum ben hem yaşlıyım ben hem ergenim ben hem olgunum yani çoğununuzu anlarım ona göre hizmet ederim. Olması gerektiği gibi buna vasıf denir.

(Mehmetali Ondal)

Arkadaşlar bir Larnakalı olarak bu yazıyı yazmak istedim bir arkadaşımız görmediği bir şeyi görmüş gibi yazıp birde Larnakalılar Derneğini suçlaması çok ayıp senin o suçladığın İskele Belediyesi şimdiye kadar kaç başkan geldiyse arkamızda durdu Halil Orun Kayıp Otöbüs Şehitlerimizde üç tanesini mezarlığımıza şehitlik yaparak tamamladı. Yıllarca senin devletinin yapmadığı kayıp otobüs anıtlarını müzesiynen bizim yapmak istediğimizden iyisini Hasan Sadıkoğlu yaptı. Sen kalkıp ben Larnakalıyım İskeleli değilim deycek kadar küçüldün ve de bu dernekte geçen yıl çalıştın kaç toplantıya geldin kaç bakanlık ve yahut belediye ziyaretine geldin sen yine ben Larnakalıyım de İskeleli değilim de Larnakalılık kalpten olur lafta değil sayın Hüseyin Garip.

(Mehmet Züğürt)

KIBRIS'LIYI BOZAN 5 DALGA TÜRÜ

● SICAK HAVA DALGASI

Bu yıl henüz gelmedi, illa ki ve mutlaka gelecek.

● YAZ GECESİ İÇİLEN GONYAĞIN DALGASI

Esasen cok güzel dalgadır ama sıcak ile birleşince dalga boyu büyür.

● AŞIRI ZORLAMA ÇÖZÜM DALGASI

Fazla umut her daim zararlıdır

● PARAYLA GİRİLEN PLAJDAKİ DENİZ DALGASI disko parası verdik, bir da dalga?

● HÜKETİMİZİN BİZİMLE SÜREKLİ DALGA GEÇMESİ

Ordinaryüs seviyesinde uzmanları olan bir alan, sistematik zefleme.

Kıbrıslıyı bozan başka dalgaları bilen varsa yazsın.

(Cenk Özdağ)

Geçen hafta sonu "KARMA EVLİLİKTEN DOĞAN 5 BİN 175 ÇOCUĞA VATANDAŞLIK VERİLDİ" şeklindeki haberi Kıbrıs Cumhuriyeti Muhaceret yetkililerinden ve Lefkoşa kaza idare amirliğinden soruşturdum. Rum basını bu haberde olguları yanlış aktardı. Böyle bir gelişme yoktur! Bu haberde sözü edilen 5175 vatandaşlık, 2003 yılından bu yana Türkiye, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde, yani yurtdışında karma evliliklerden doğan çocuklara verilen vatandaşlıklarla ilgilidir. Bu haberde konu yanlış aktarılmıştır. Benim anlayabildiğim kadarıyla karma evliliklerden kıbrısta doğan ve '2007 kriterleri' kapsamında kabul edilen kimselerden vatandaşlık alanlar çok azdır(şimdilik 35 kişi kadar). Bu arada karma evliliklerden doğanlara vatandaşlıklar verilmeye başladı diye kasıtlı haber yayan ve bu insanlarımızın mağduriyetlerini maddi fırsata dönüştürmeye çalışan çıkarcılara karşı herkesi uyarıyorum! Bu habere inanıp da kimseye alın terinizi kaptırmayın! Kıbrıs Türk insanına bu mağduriyeti yaşatan ve vatandaş olabilmek ümidiyle dolandırıcıların tuzağına düşmelerine fırsat veren Kıbrıs Cumhuriyetinin ırkcı yöneticilerini ve sağcısından 'sol'cusuna tüm siyasi partilerini de şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanı Hristodulidese açık çağrımdır; Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasından kaynaklanan bireysel haklarını inkar etmekten vazgeçin. Ya toplum olarak hepimizi de vatandaşlıktan çıkarın ya da her birimizin yasal haklarımızı teslim edin! Cumhuriyetin yasalarını vatandaşların etnik kökenlerine göre ayrımcılık yaparak uygulamaktan vazgeçin!

(Mehmet Birinci)