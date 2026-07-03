Limasol'da bir Kıbrıs Türk taşınmazında kötüye kullanım tespit edildiği bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Limasol bölgesinde bulunan Kıbrıslı Türk taşınmazının kiralandığı Kıbrıslı Rum göçmen tarafından çok yüksek fiyata bir başkasına kiralanmak istendiğinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre, Rum göçmen, Limasol’da önemli bir konumda bulunan ticari nitelikli taşınmazı aylık 199 euroya Rum İçişleri Bakanlığı’ndan kiraladı ancak ilan vererek taşınmazı aylık 2 bin 500 euroya kiralama girişiminde bulundu.

Gazete, Rum göçmenin taşınmazın ilanlarında fotoğraf kullanmasının ardından Rum İçişleri Bakanlığı görevlilerinin durumu fark ettiklerini belirtirken, taşınmazın kira sözleşmesinin iptali yönünde yasal sürecin de başlatıldığını aktardı.

Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs’ta bulunan ve kiralanan Kıbrıs Türk taşınmazlarının bazılarında ihlaller tespit edildiğini hatırlatarak rakamlara da yer verdi.

Habere göre, 4 bin 32 ticari nitelikli Kıbrıs Türk taşınmazının 512’sinde ihlal tespit edilirken bu ihlallerin 31’i belediyeler, 47’si ise muhtarlıklar tarafından gerçekleştirildi.