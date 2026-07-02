Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Dört İşlem Eğitim Merkezi'nde eğitim gören ilkokul çağındaki çocuklara yönelik "Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık" konulu eğitim düzenlendi.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim, Sosyal Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışmanı Narin Hasipoğlu Değirmenci tarafından verildi.

Eğitimde çocuklara interneti bilinçli ve güvenli kullanmanın önemi anlatılırken, kişisel bilgilerin korunması, dijital ortamda karşılaşılabilecek riskler ve siber zorbalıkla mücadele yöntemleri hakkında yaş gruplarına uygun bilgiler aktarıldı.

Programda ayrıca, çocukların çevrim içi ortamlarda karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiği, güvenilir yetişkinlerden destek istemenin önemi ve dijital dünyada saygılı iletişim kurmanın temel kuralları da ele alındı.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin, çocukların dijital ortamda güvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla benzer eğitimleri farklı okul ve eğitim kurumlarında sürdürmeyi planladığı belirtildi.