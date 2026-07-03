Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, amaçlarının Kıbrıs sorununa ilişkin çoklu konferansın bu yaz toplanması olduğunu yineledi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Letimbiotis’in dün Bakanlar Kurulu yoplantısının ardından yaptığı Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalara yer verdiler.

Habere göre Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in yazılı açıklamasını da değerlendirdi.

Holguin’in, Genel Sekreter tarafından yürütülen çalışmada Avrupa Birliği’nin oynayabileceği rolü kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Letimbiotis, bu açıklamanın TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas arasındaki görüşmeden bir gün sonra yapıldığı dikkate alındığında önemli olduğunu vurguladı.

Holguin’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunund ilerleme kaydedilmesi yönündeki çabaya bağlı kaldığını dile getirdiğini belirten Letimbiotis, Kıbrıs Rum tarafının, tüm taraflarla, BM ve AB’yle sürekli istişare halinde olduğunu ifade etti.

Letimbiotis gelecek hafta Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Başkanlarının da katılacağı NATO zirvesinin yapılacağına da dikkati çekti.

Değişmeyen amaçlarının, mümkün olduğu şekilde gayriresmi çoklu konferansın bu yaz toplanması olduğunu ifade eden Letimbiotis, Holguin’in Kıbrıs’a yaptığı son ziyarette de bunu dile getirdiğini söyledi.

Bu gayriresmi konferansın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlamasının açıklanması hedefine sahip olması gerektiğini yineleyen Letimbiotis, Kıbrıs sorununun özünün ele alınacağı bir konferans istediklerini belirtti.

Letimbiotis, gerek perde gerisinde gerekse kamuoyu önünde istişarelerin devam ettiğini, Kıbrıs sorununda ilerleme sağlanması için yapıcı irade göstermesi gereken tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

Holguin’in açıklamasında genişletilmiş toplantıdan söz etmediği, Guterres'in uygun zemin olmadığı için ikinci bir düşünce içerisinde olup olmadığının sorulması üzerine Letimbiotis, böyle bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Türkiye’den olumlu tavır beklediklerini kaydeden Letimbiotis, böylesi bir iradenin Türkiye tarafından ortaya konulması durumunda, gayriresmi konferansın toplanabileceğini ifade etti.

Letimbiotis, gayriresmi konferansın temmuz sonu veya ağustos başında toplanması yönündeki çabalarının devam ettiğini de belirtti.

TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarını yorumlaması istenen Letimbiotis, “Avrupa-Türkiye ilişkilerinde ilerleme eksikliğinden sorumlu biri varsa o da Türkiye’dir, Türkiye sadece AB’ye değil, AB üyesi üye olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne nasıl yaklaştığına bakmalıdır” dedi.

Letimbiotis Türkiye’nin ilerlemesine ilişkin görüşlerin, Avrupa Konseyi Sonuç Bildirgesinde net şekilde dile getirildiğini de söyledi.

-Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklamaları

Filelelftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Kıbrıs sorununa ve Holguin’in açıklamalarına ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete haberi “Erhürman: Plan Yok Sadece Fikirler Var” başlığıyla verirken, Politis gazetesi “Holguin’in Açıklamaları Ηem Orada Hem Burada Yankı Buldu” başlığını kullandı.

Alithia gazetesi ise Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklamalarını “Erhürman: Çözüm Planı Yok Sadece Fikirler Var” başlığıyla aktardı.