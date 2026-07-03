Adamın altında bir araba ,markası nedir bilmem çünkü ses uzaktan gelir.

Bu ses öyle böyle bir ses değil.

Ya nasıl bir sestir bu?

Hah bu sesi duyunca önce lastiği patlamış da lastik servisi gelip adamın tekerleğini söker / takar zannedersin ama hemen ardından M16 5.56mm ABD yapımı makineli tüfeğin sesine benzetirsin ama arada bir de çat----çat diye bir ses çıkarışı var ki

dadından yenmez.

Kimin için dadından yenmez olur? Sesin sahibi için.

Arabanın sahibi zevkten biddaga olur belki ama evinde oturan adam bildiği bütün sinkaflı sözleri sıralar fakat o gürültüyü yapan arabanın sahibi bunu duymaz. Peki Polis Duyar Mı?

Hiç sanmam

Bu kadar zamandır duysaydı bir önlem almaz mıydı?

(Hasan Mullaoğulları)

Oh, ne ala, Kıbrıs’ta yerli bankalar gibi faaliyet göster, yerli halktan yabancı gibi komisyon kes, kendi vatandaşına da sırf hesap dışarıda diye yerli muamelesi çek. Onlar her işleme 8.5 TL ödesin, biz 40 TL! Dünyanın hiçbir yerinde böyle soygun görülmedi! Kendi evimizde yabancı muamelesi! Bu GSM ve diğer işlerde de böyle! Vallahi ne güzel bir soygun düzeni!

(Ulaş Barış)

ÖZEL DERS KLANLARI: Bugün bir günlük gazetenin manşetinden verilen habere göre, okul çocuklarının okullarındaki özel performans bilgileri kullanılarak ailelere "özel ders" teklifleri yapılıyor...

Sür manşet soru başlıkta, bu bilgileri özel dershanelere kimlerin sızdırdığı da sorgulanıyor...

Kimler olacak!... Özel dershanelerle bağlantısı olan öğretmenler.. Özel dersler konusunda özel klanlar oluştu, ne kadar ayıp!..

Gelişmiş hiçbir ülkede öğrenciye özel dersler verilmez... Tüm bilgiyi ve yeterli bilgiyi öğrenciler devam ettikleri okulların etkin eğitim sistemi içinde alırlar...

Geçmiş o çok eski yıllarda Kıbrıs'ta da durum aynen böyle idi... "Paralı özel dersler" diye bir şey bilinmezdi..

Ne var ki, toplumsal yozlaşmalarımızın en ağır gölgelerinden biri de can çekişen eğitim sistemimizin üzerine düştü..

(Ahmet Tolgay)