Sn. Tufan Erhürman, Temmuz ayı geldiğine göre 5+1 toplantısı için artık bir tarih açıklanacaktır herhalde. Sizce bu toplantıda sunulması beklenen öneriler Türkiye tarafından kabul görür mü?

Sn. Ünal Üstel, gerek Polis Teşkilatı Yasasında gerekse Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile ilgili yasada yapılan değişikliklerin Meclis’ten onaylanarak hayat bulması oldukça önemli. Özellikle 35 yıldır kadro konusunda bekleyen BRT çalışanları çok mutlu…

Sn. Ziya Öztürkler, yaklaşık 14 saat süren son Meclis toplantısı sonrasında dün yapılması gereken denetim görevi ortak kararla yapılmayarak Meclis tatile girdi. Bu dönemde kaç yasa tasarısı onaylanarak yasallaştı?

Sn. Erhan Arıklı, dün bir web TV programında yaptığınız açıklamada akıllı hız tespit kameraları için yeni yazılım programı yapıldığını açıkladınız. Acaba ilk program çok mu pahalıydı? Yoksa ülkemiz sıcağına dayanıklı bir program değil miydi?

Sn. Ahmet Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dün gerçekleştirmiş olduğu ilk toplantının çıkışında yaptığınız açıklamada Asgari ücretin artık başlangıç ücreti değil geçim ücreti haline geldiğini söylediniz. Çok doğru bir tespit…

Sn. Sefa Karahasan, Kıbrıs konusunda yazdığınız haberler gündem belirlemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler ve Güney Kıbrıs’ta önemli kaynaklarınız olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz, Kıbrıs’ta bir anlaşma yakın mı?