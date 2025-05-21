Gönyeli-Alayköy Belediyesi sponsorluğunda, 65. Kare Satranç ve Kültür Derneği organizasyonuyla “65. Kare Geleneksel Dünya Çocuk Günü Satranç Turnuvası” 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 13.00’de Gönyeli SAM binasında gerçekleştirilecek.
Turnuva Minikler (2019-2018 Doğumlular), Küçükler (2017-2016 Doğumlular), Yıldızlar (2015-2014 Doğumlular) olmak üzere 3 kategoride düzenlenecek.
Turnuvaya katılmak isteyenler 0542 865 43 13 numaralı telefondan 29 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’a kadar kayıt yaptırabilecek.