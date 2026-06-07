4. Gümüş At Müesseler arası Satranç Turnvası’nın 4. Turu geride kaldı.

5 Haziranda oynanan maçlar neticesinde Evergreen son tura lider giriyor. Sonay Construction ikinci ve Pacific Rent-A-Car üçüncü konumunda. Dünkü maçlarda şu sonuçlar alındı:

Evergreen Developments Group 2.5-0.5 Sonay Construction

Gizde İletişim 1.5-1.5 Foto Yücel

Şampiyon satranççı Emre Şeb’den Özçınar'a ziyaret
Şampiyon satranççı Emre Şeb’den Özçınar'a ziyaret
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Pacific Rent-A-Car 2-1 CarGet Exclusive

Selin Soyer Collections 1.5-1.5 Beyhan Soyer

Cherry Red Adevertising 2-1 Mukkader Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği

Eva Petrol 3-0 Pacific Petrol

Başlar Süt Ürünleri 1-1 Siba