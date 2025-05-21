Sn. Ersin Tatar, geçtiğimiz akşam bazı arkadaşlarınızın daveti ile gittiğiniz Lefkoşa’daki restoranttan yapılan paylaşım nedeniyle oldukça çok fazla eleştiri almışsınız. Ama Cemal Gülercan’ın lezzetli et yemeklerinin tadına değer bizce…

Sn. Dr. Özdemir Berova, Mart ayı itibariyle Maliye kasası fazla vermiş. Bu nasıl bir iş anlayamadık. Daha Nisan ayı sonunda devlet 2 milyar TL borçlanırken, Maliye kasası nasıl olur da fazla verir? Bir açıklama yapmanızda fayda var…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, İskele’de Bekirpaşa Lisesi’nde uzun süreden beridir devam eden tartışmalar eğitimi çok kötü etkiliyormuş. Neden uzlaşı yoluna gidilemiyor?

Sn. Serdar Denktaş, yeni bir parti kuruluşu ile ilgili süreci başlatmışsınız. Hade hayırlısı olsun. Ancak bu ortamda yeni bir partinin ne yapabileceği konusunda soru işaretleri çok fazla…

Sn. Murat Şenkul, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı ile ilgili eleştirilerinizi dile getirdiğiniz paylaşımınız gerçektende çok yerinde. Maalesef ki Güney Kıbrıs tamamıyla Kıbrıs Türkü’nü asimile etme çabasında…

Sn. Hüseyin Umay, şirketiniz bünyesinde buluan Glapsides bölgesindeki Loof Restaurant ve Plaj’da özellikle yabancı turist ve yurt dışından gelen Kıbrıslı Türkleri ağırlıyormuşsunuz. Eee güzel bir sahil ve lezzetli yemekleri yabancılar tercih eder…