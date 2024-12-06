Uluslararası Final Üniversitesi’nde 5 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen “Seçilmiş Kadınlardan İlham Verici Öyküler” paneline Mehmetçik-Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, ana konuşmacılardan biri olarak katıldı. Aile ve Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi tarafından organize edilen bu özel etkinlikte, Dr. Tuğlu’nun yanı sıra Cumhuriyet Meclisi eski Başkanı Fatma Ekenoğlu ve eski Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu gibi değerli kadın liderler de yer aldı.

Dr. Tuğlu, konuşmasında toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın liderliğinin önemi konusundaki görüşlerini, yerel yönetimde edindiği tecrübelerle harmanlayarak dinleyicilere aktardı. Kuzey Kıbrıs’ın tek kadın belediye başkanı olarak karşılaştığı zorlukları ve bu zorlukların üstesinden gelirken kazandığı deneyimleri samimiyetle paylaşan Dr. Tuğlu, toplumsal eşitlik için kadınların liderlikte daha fazla yer almasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Kadınlar liderlik rollerinde sadece eşit bir hak değil, çoğu zaman fark yaratan bir bakış açısı sunar,” diyen Dr. Tuğlu, seçim sürecinde kendisine sıklıkla sorulan, “Bir kadın olarak bu görevi nasıl yürüteceksiniz?” sorusunun, toplumdaki önyargıların hala varlığını sürdürdüğünü gösterdiğini belirtti. Ancak bu algıya karşı cesur bir duruş sergileyerek kadınların kamusal alanda daha görünür ve etkili olmalarının gerekliliğine dikkat çekti.

Göreve başladığı ilk günden itibaren kadın girişimciliğini desteklemek, kadın-erkek eşitliğini yerel yönetim projelerine entegre etmek ve genç kadınları siyasete teşvik etmek gibi hedeflerle hareket ettiğini ifade eden Dr. Tuğlu, bu çalışmaların yerel yönetimde adalet ve refah anlayışını güçlendirdiğini dile getirdi. Ayrıca, genç kızların ve kadınların gözlerindeki umut ışığının kendisine ilham ve motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Fatma Çimen Tuğlu, konuşmasını şu anlamlı sözlerle tamamladı:

“Bugün burada bir kadın belediye başkanı olarak sizlerle konuşuyor olmam, bu yolda kararlılıkla atılmış bir adımın sonucudur. Ancak bu sadece bir başlangıçtır. Daha fazla kadının siyasette, iş dünyasında, bilimde ve sanatta hak ettiği yere gelmesi için birlikte mücadele etmeliyiz.”