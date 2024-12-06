Çam kese böceği ile mücadele konunda her zaman öncülük eden İskele Belediyesi, bu kez anlamlı bir iş birliğine gitti. Biyolojik ilaçlamayı da minimuma indirmeyi hedefleyen İskele Belediyesi, Taşkent Doğa Parkı ve İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre bundan böyle İskele ve köylerinde yürütülen çam kese böceği ile mücadele ilk olarak biyolojik ilaçlamaya başvurulmayacak. Taşkent Doğa Parkı ile dirsek temasında olacak İskele Belediyesi, çam ağaçlarının analizini yapacak ve mekanik mücadelenin olamayacağı noktalarda biyolojik ilaçlamaya geçecek.

İSKELE BELEDİYESİ, TAŞKENT DOĞA PARKI İLE İSKELE ÇEVREYİ VE SAHİLLERİ KORUMA İNSİYATİFİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI

Her yıl Kasım-Aralık aylarında İskele ve 21 köyünde Çam Kese Böceği ile mücadeleye başlayan İskele Belediyesi bu yıl da mücadele programını belirledi. Çam ağaçlarına verdiği zararın yanı sıra insanlarda da alerjik sağlık sorunlarına neden olan çam kese böceği ile mücadeleye 9 Aralık Pazartesi günü İskele ile başlayacak İskele Belediyesi, program öncesinde ise önemli iş birliğine gitti. Biyolojik ilaçlamayı da minimuma indirmeyi hedefleyen, İskele Belediyesi’nde gerçekleşen söz konusu iş birliği protokolüne İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Taşkent Doğa Parkı Temsilcisi Mustafa Güray Bukan ile İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi Temsilcisi Hazan Sütçü imza attı. İmza töreninde İskele Belediyesi Avukatı Fatoş Yenigün ile İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi Temsilcisi Emine Sütçü de hazır bulundu.

ÇAM KESE BÖCEĞİ POLÜLASYONU BASKILANACAK

Çam kese böceği ile mücadelede iş birliği yapmak adına hazırlanan protokolde biyolojik ilaçlama ve mekanik mücadele önemine dikkat çekildi. İskele Belediyesi’nin kimyasal hiçbir ilaç kullanmadan çam kese böceği ile olan mücadelesi söz konusu iş birliği protokolü ile daha etkili olacak. Doğanın korunması ana temasıyla imzalanan iş birliği protokolü ile bölgede halka açık yerler başta olmak üzere çam kese böceği popülasyonunu baskılama amaçlanıyor ve bölge halkının bu konuda farkındalığı arttırılması hedefleniyor.

BİYOLOJİK İLAÇLAMA AZALTILACAK MEKANİK MÜCADELE ÖN PLANA ÇIKACAK

KUŞ YUVASI KUTULARI BELİRLENEN NOKTALARA YERLEŞTİRİLECEK

İskele Belediyesi’nde gerçekleşen imza töreninde söz konusu iş birliğinin biyolojik ilaçlama ve mekanik mücadele yöntemini kapsasa da asıl amacın biyolojik ilaçlamayı da minimuma indirmek olduğuna dikkat çekildi. Ulaşılması zor (konum ve yükseklik) durumlarda biyolojik ilaçlamanın dahil edileceği çam kese böceği ile mücadelede kullanılacak asıl yöntem ise mekanik mücadele olacak. Çam kese böceği ile özellikle mekanik mücadelede İskele Belediyesi İlaçlama ekibinin Taşkent Doğa Parkı tarafından eğitilmesinin de yer aldığı protokolde mekanik mücadele sonrası temizlenen çam ağaçlarına yerleştirilecek kuş (çam baştankarası) yuva kutuları ile parazit sinek (Phyrex caudata) kafeslerinin üretimi ise İskele Belediyesi tarafından yapılacak.

SADIKOĞLU: ÇAM KESE BÖCEĞİ İLE MÜCADELEMİZİ BİR ADIM DAHA ÖNE TAŞIYORUZ

Çam kese böceği ile mücadeleyi kapsayan iş birliği protokolü imza töreninde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu işbirliğinin doğayı ve doğada yaşayan tüm canlıları korumak açısından son derece önemli olduğunu söyledi. İskele Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak Kasım-Aralık aylarında çam kese böceği ile mücadelesine başladığını İskele ve 21 köyünde halka açık tüm alanlarda ve şahıslara ait tüm ev ve işyerlerinde bulunan çam ağaçlarının ücretsiz ilaçlandığını belirtti. Taşkent Doğa Parkı ve İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi ile bu mücadelenin daha etkili olmasına adına iş birliğine gitmekten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Sadıkoğlu, uzunca bir süredir mücadelede kullanılan biyolojik ilaçlamanın İskele ve köylerinde yerini yavaş yavaş mekanik mücadeleye bırakmasını temenni ettiklerinin de altını çizdi. İş birliği protokolünün taraflara hayırlı olmasını da dileyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak, doğanın korunması ve geliştirilmesi için her zaman iş birliklerine hazır olduklarını da vurguladı.