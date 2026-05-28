KKTC Engelliler Dayanışma Derneği merkezinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma etkinliği düzenlendi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, etkinlik hakkında yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireyler ve ailelerinin katıldığı bayramlaşmada ailelerin bir araya gelerek, sohbet etme ve dayanışma imkanı bulduğunu kaydetti.

Suay, etkinliğe katılan ailelere teşekkür ederek, engelli bireylerin, ailelerinin, ülkenin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutladı; bayramın sağlık, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını diledi.