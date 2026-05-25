Cumhurbaşkanlığı ile Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) iş birliğinde, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocuklara yönelik halka açık kukla tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 1 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilecek etkinliklerde, “Gizli Hazine” adlı Karagöz gölge oyunu ile özel gereksinimli çocukların katılımına uygun hazırlanan “Piskot ve Rüzgar ile Parkta Bir Gece” adlı özgün, müzikli ve interaktif kukla oyunu sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon ve Kütüphane alanlarında 14.30-15.30 saatleri arasında yer alacak etkinlikler, her yaş grubundan çocuk ve ailelerin katılımına açık olacaktır.

Kontenjanla sınırlı etkinliğe başvuru ve bilgi için 0392 612 70 10 numaralı telefon aranabilir.